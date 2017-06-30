Sokakta tuvaletini yapan bakan tartışma konusu oldu
İngiliz The Independent gazetesinin Hintçe yayın yapan News18 sitesinden aktardığı habere göre; söz konusu fotoğraf, Bakan Singh’in seçim bölgesi olan Champaran’a yaptığı bir ziyaret sırasında çekildi.
Radha Mohan Singh, yaptığı hareket, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Hindistan sokaklarını temizlemek için başlattığı ‘Swachh Bharat’ kampanyasıyla örtüşmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.
2014 yılında başlatılan kampanya, kırsal kesime 12 milyon tuvalet inşa ederek, tuvalet ihtiyacının sokakta giderilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Hint bakanın bu hareketi sosyal medyada oldukça eleştiriliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.