Şoke eden ölüm! Salıncaktan fırlayıp yere çakıldı
Bugün Çin'de bir luna parkta meydana gelen kaza şoke etti.
- star.com.tr
14 yaşındaki kız çocuğu bindiği salıncağın bozuk olmasından dolayı yere çakılarak feci şekilde can verdi. Çongçing şehrinde meydana gelen kaza bir cep telefonu tarafından anbean kaydedildi.
Yere çakılan kız çocuğu hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen talihsiz kız çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili olarak park alanında soruşturma başlattı.
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