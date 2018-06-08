Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mekunu kasırgasının ardından ada sakinleri açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mekunu kasırgasının ardından Sokotra Adası sakinlerinin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için insani yardım kuruluşlarıyla birlikte geçen hafta adaya bir ziyaret düzenlendiği kaydedildi.



Yardım kuruluşlarıyla iş birliği içinde hazırlanan ortak raporda, "Kasırga sonrası gıda stoklarında meydana gelen açığın kapatılması çerçevesinde acil ihtiyaçlar karşılanmazsa Sokotra Adası sakinleri açlık riskinin artması tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesine yer verildi.



Gıda malzemesi yüklü 7 geminin kasırga nedeniyle battığının aktarıldığı raporda, şiddetli rüzgar nedeniyle gelecek birkaç hafta adaya gemiyle ulaşımın mümkün olmadığı, ancak hava yoluyla ulaşılabileceği kaydedildi.



Raporda ayrıca adada şu anda un, buğday ve şeker stoğunun boş olduğu sadece az miktarda pirinç bulunduğu belirtildi.



Bölge yetkililerinin açıklamalarına da yer verilen raporda, kaynaklar seferber edilmezse adada bir açlık krizinin patlak verebileceği vurgulanarak, "Ada sakinlerinin yüzde 90'ı gıda stoklarını kaybetmiş durumda." denildi.



Mekunu kasırgası, mayıs ayının sonunda, Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinin ardından Umman'ın güney bölgelerini de vurmuştu.



Can kaybının yanı sıra altyapı, yol ve yaşam alanlarında ciddi hasara yol açan kasırga nedeniyle Yemen hükümeti, Sokotra Adası'nı, "felaket bölgesi" ilan etmişti.