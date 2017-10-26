Somali Başbakanı Hayri Ankara'da

Çankaya Köşkü'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Hayri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Hayri, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Yıldırım ve Hayri, yapacakları ikili görüşme öncesinde makam odasının balkonuna çıkarak bir süre sohbet etti.

Törende, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Hasan Ali Hayri onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Somali Başbakanı Hayri, ayrıca 14 Ekim'de Somali'de meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Somalileri de ziyaret edecek.