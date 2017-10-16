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Somali Cumhurbaşkanı Fermacu: Türkiye bize yardım eli uzatan tek ülke oldu

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye'nin, cumartesi günü gerçekleştirilen terör saldırısının ardından kendilerine yardım eli uzatan tek ülke olduğunu belirtti.

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Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Türkiye'nin, cumartesi günü gerçekleştirilen terör saldırısının ardından kendilerine yardım eli uzatan tek ülke olduğunu belirtti.

Başkent Mogadişu'daki hava üssünde basın açıklaması yapan Fermacu, Somali'ye destek için sarf ettikleri çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

"Türkiye'nin çabaları, 2011'den bu yana Somali'deki hayatın tüm alanlarının gelişmesine katkı sağladı. Ülkemiz her ne zaman bir problemle karşı karşıya kalsa Türkiye'yi yanında buldu." diyen Fermacu, Türkiye'nin verdiği bu desteğin asırlardır devam eden kardeşlik ilişkilerinin meyvesi olduğunu dile getirdi.

Fermacu ayrıca, "Türkiye, terör saldırısının ardından bize yardım eli uzatan tek ülke oldu." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, başkent Mogadişu'daki saldırıların ardından Somalili yetkililere destek olmak ve tedavi için Türkiye'ye getirilecek yaralıların nakil koordinasyonunu hızlandırmak üzere bugün Somali'ye gelmişti.

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