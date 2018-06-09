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Somali’de terör örgütü Eş-Şebab'dan ABD askerlerine saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

ABD ordusu, Somali'de 'düşman ateşi' nedeniyle özel operasyonlar biriminde görevli 1 askerin öldüğünü, 4 askerinin de yaralandığını açıkladı.

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ABD Afrika Komutanlığından yapılan açıklamada, dün Somali'nin Cubaland Bölgesi'nde Amerikalı ve Kenyalı askerlerin, havan ve hafif silahlarla saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırıda özel operasyonlar birimine bağlı 1 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 4 Amerikan askerinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 800 civarında Amerikan ve Kenya askerinin saldırı sırasında Eş-şebab militanlarına yönelik operasyon yürüttüğü ifade edilirken, saldırganların kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi. Saldırını sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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