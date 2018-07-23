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Somali'de 87 Eş-Şebab militanı öldürüldü

Somali’de askeri üsse düzenlenen saldırıda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 87 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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Somali Enformasyon Bakanı Yardımcısı Aden Isak Ali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde Barasangoni bölgesindeki askeri üsse bu sabah bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ali, çıkan çatışmada Eş-Şebab üyesi 87 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda militanların iki bomba yüklü araç kullandığını ifade eden Ali, saldırganların Somali askerleri sayesinde püskürtüldüğünü dile getirdi.

Ali, ayrıca çatışmada 5 Somali askerinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab ise olayda 27 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

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