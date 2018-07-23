Somali'de 87 Eş-Şebab militanı öldürüldü

Somali Enformasyon Bakanı Yardımcısı Aden Isak Ali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde Barasangoni bölgesindeki askeri üsse bu sabah bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ali, çıkan çatışmada Eş-Şebab üyesi 87 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda militanların iki bomba yüklü araç kullandığını ifade eden Ali, saldırganların Somali askerleri sayesinde püskürtüldüğünü dile getirdi.

Ali, ayrıca çatışmada 5 Somali askerinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab ise olayda 27 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.