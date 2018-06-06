Somali'de askeri bir konvoyu hedef alan terör saldırısında yerel parlamentodan iki milletvekili de dahil 9 kişi hayatını kaybetti
Somali'nin güneyinde Orta Şabel bölgesinde askeri bir konvoyu hedef alan terör saldırısında yerel parlamentodan iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde askeri bir konvoya saldırı düzenlendi.
Konvoya kurulan pusunun ardından çatışma çıktığı, yerel yönetimden iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü kaydedildi.
Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab örgütü üstlendi.
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