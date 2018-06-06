Somali'de askeri bir konvoyu hedef alan terör saldırısında yerel parlamentodan iki milletvekili de dahil 9 kişi hayatını kaybetti Somali'nin güneyinde Orta Şabel bölgesinde askeri bir konvoyu hedef alan terör saldırısında yerel parlamentodan iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü bildirildi.