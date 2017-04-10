Somali'de askeri üse intihar saldırısı
Eğitim sonrası dinlenen askerleri ve yetkilileri hedef alan saldırıda en az 5 asker öldü.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun batısında bir askeri akademide düzenlenen intihar saldırısında en az 5 asker hayatını kaybetti.
Albay Abdi Hasan, saldırganın askeri üniforma giyerek kontrol noktasını geçtiğini ve askeri eğitim kampına girdiğini söyledi.
Hasan, saldırganın, eğitim sonrası dinlenen askerlerin ve yetkililerin yakınında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu en az 5 askerin öldüğünü ifade etti.
Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.
Mogadişu'da dün Eş-Şebab militanlarınca düzenlenen ve Savunma Bakanlığı binası yakınlarında yeni silahlı kuvvetler komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.
Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde tutuyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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