Somali'de BAE'ye ait özel jetin içerisinde 10 milyon dolara yakın para ele geçirildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen operasyonda Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen uçağın içerisinde 3 bavul içerisine konulmuş 10 milyon dolara yakın nakit paranın ele geçiridiliği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Somali Büyükelçisi Muhammed Ahmed Al Hammadi'nin parayı teslim almak için havaalanında olduğu belirtilirken, olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan bir güvenlik görevlisine göre; BAE Büyükelçisi yanındaki maiyetiyle beraber çantaları güvenlik noktasından geçirmek istedi. Çantaların aranmasının talep edilmesi üzerine çantaları uçağa geri götüren elçilik çalışanları, daha sonra Somali terörle mücadele ekiplerince ele geçirildi.

Paranın kendilerine ait olduğunu doğrulayan BAE elçisi Hammadi, paranın Somalili askerlerin maaşları için olduğunu ve savunma bakanlığına verileceğini iddia etti.,

BAE'nin Somalili askerleri eğittiği biliniyor. Ancak yetkililere göre BAE'nin Somali'de eğittiği askerlerin maaşları 1 milyon dolardan az ediyor. Soruşturmanın ardından paranın ülkeye ne için getirildiği açıklanacak.