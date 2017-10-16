Somali'de bombalı katliamda ölenlerin sayısı 276'ya yükseldi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya yükseldi.
AP'nin haberine göre Bakanlık düzeyinde yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarının kullandığı istasyon yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 276'ya yükseldiği belirtildi. Terör saldırısında 250'den fazla kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında.
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