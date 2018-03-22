Somali'de bomba yüklü araç infilak etti: 9 ölü

Başkomiser Muhammed Hüseyin, AP'ye yaptığı açıklamada, başkentin işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme üzerindeki Weheliye Oteli yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 9 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Hüseyin, yaralı ve ölülerin çoğunun yayalar ve ticaretle uğraşan kişiler olduğunu belirtti.

Mekke el-Mukerreme, geçmiş dönemlerde sıklıkla otelleri ve askeri noktalara hedef alan Eş-Şebab örgütünün saldırılarına maruz kalmıştı.

Örgüt, ay başında da başkentteki iki farklı noktaya saldırı düzenleyerek çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkede geçen ekim ayında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş" ilan etmişti.