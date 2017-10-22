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Somali’de bombalı saldırı: 7 ölü

Somali’de yol kenarına döşenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

  • İHA
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Başkent Mogadişu’nun kuzeybatısında yer alan Daniga köyünde, bir minibüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş bombanın infilak etmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölenlerin çoğunlukla kadın çiftçiler olduğu belirtilen olayda, ölü sayısının yükselebileceği ifade edildi.

Olay yeri yakınlarında bir tarlada çalışan işçi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, büyük bir patlama sesi duyduğunu, olay yerine gittiğinde parçalanmış bir minibüs ile en az 7 ceset gördüğünü söyledi.

Somali Ulusal Ordusu Komutanı İsa Osman, Afgooye kasabasından yola çıktığı belirlenen minibüsün çoğunluğu kadın olan tarla işçilerini taşıdığını ifade etti. Osman, minibüste en az 10 kişinin bulunduğunu, henüz olaya ilişkin detaylı bilgi edinmediklerini de söyledi.

Öte yandan, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim’de bomba yüklü kamyon ile düzenlenen saldırıda 358 kişi hayatını kaybetmişti.

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