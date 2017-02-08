Somali'de El Şebab militanları otele saldırdı: 6 ölü
Somali'nin özerk bölgesi Puntland'da bir otele düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Uluslararası Village Hotel'de meydana gelen saldırıda dört güvenlik görevlisi çatışma sırasında hayatını kaybetti. Çatışma sırasında 2 saldırgan da öldürüldü. Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırı sabahın erken saatlerinde meydana geldi.
3 El Şebab militanı tarafından gerçekleştirilen saldırıda ikisi öldürülürken birisinin kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan teröristi yakalamak için arama çalışmalarına başladığı bildirildi.
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