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Somali’de inşaat çöktü: 3 ölü, 3 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşaat halindeki bir bina çöktü. Mekke-Elmukareme Caddesi'nde meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kaldığı tahmin edilen bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, binanın zemin katının sağlam yapılmamasından dolayı çöktüğünü belirttiler.

 

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