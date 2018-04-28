Somali'de intihar saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Somali'deki Galkayo kentinde düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Subay Abdi Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mudug bölgesindeki Galkayo kentinin Garsoor semtinde bulunan Ortak Kuvvetler Komutanlığında intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Ahmed, ilk belirlemelere göre, saldırıda Galkayo bölgesi Ortak Kuvvetler Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Eş-Şebab örgütü, "Somali Memo" isimli sitede yayımladığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Saldırıda hayatını kaybeden komutanın Yarbay Abdi Abdullah Mahmud olduğu ileri sürüldü.

Ortak Kuvvetler Komutanlığı, Mudug bölgesindeki güvenliği temin etmek ve kabileler arasındaki gerilimi sonlandırmak için Galmudug ve Puntland federal yönetimleri tarafından kurulmuştu. Komutanlığa bağlı 100'den fazla asker bulunuyor.