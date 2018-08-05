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Somali’de patlama: 3 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir kafeye bomba yüklü araçla saldırıldı, 3 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Somali’nin başkenti Mogadişu’daki en kalabalık caddelerden biri olan Makke-Elmukareme üzerindeki bir kafeye bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulansın aktarıldığı ifade edildi.

 

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