Somali’de patlama: 3 ölü
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir kafeye bomba yüklü araçla saldırıldı, 3 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki en kalabalık caddelerden biri olan Makke-Elmukareme üzerindeki bir kafeye bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulansın aktarıldığı ifade edildi.
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