Somali'de peş peşe intihar saldırıları: En az 10 asker öldürüldü

Somali'de El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü güvenlik güçlerine bombalı araçlarla peş peşe saldırılar düzenledi.

Somali'nin Kenya sınırındaki kasabası Balad Hawo'da düzenlenen bombalı araçla yapılan intihar saldırılarında en az 10 asker hayatını kaybetti.

Reuters'ın haberine göre saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü El Şebab ölen asker sayısını 24 olarak açıklarken Somali askeri kaynakları ise sayıyı "en az 10 asker" olarak açıkladı.

Bölgede gerginlik ve yer yer çatışmalar devam ediyor.