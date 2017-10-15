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Somali'de üç günlük ulusal yas ilan edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen 23 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yaptığı basın açıklamasıyla "dün akşam Mogadişu'da düzenlenen bombalı sadırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan edildiğini" duyurdu.

Saldırının sorumlusu olarak terör örgütü Eş-Şebab'a işaret eden Fermacu, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

Somali Cumhurbaşkanı ayrıca "saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını" ifade etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'de dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Saldırı, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından kınanmıştı.

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