Eş-Şebab terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 46 teröristin cesedine ulaşıldı

AMISOM bünyesinde görev yapan Uganda barış gücü mensuplarının sözcüsü Ceaser Olweny, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın dün Aşağı Şaballe bölgesindeki AMISOM kamplarına saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 16 teröristin öldürüldüğünü ve 4 Uganda askerinin hayatını kaybettiğini belirten Olweny, bölgede bu sabah itibarıyla devam eden aramalarda şu ana kadar toplamda 46 teröristin cesedine ulaşıldığını, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Somali'nin Aşağı Şabellesi bölgesindeki Buula Mareer şehrini hedef alan Eş-Şebab örgütü bölgede AMISOM askerlerinin bulunduğu birden fazla kampa dün silahlı baskın düzenlemişti. AMISOM tarafından bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab'ın gerçekleştirdiği eş zamanlı saldırılarda 30'un üzerinde teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı. Örgüt kendi yayın organları aracılığıyla yaptığı açıklamada ise AMISOM kampına yönelik saldırıda 59 Uganda askerini öldürdüklerini bunun yanı sıra 14 Şebab militanın da öldüğünü iddia etmişti.