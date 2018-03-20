Somali'deki bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi yanarak can verdi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Mogadişu'nun Yaqshid bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Olayda, anne ve 5 çocuğu ile evde bulunan bir misafir yanarak can verdi.



Görgü tanıkları, gece yarısı çıkan yangın sırasında annenin çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini, alevlere müdahale etmeye çalışan baba Ahmed Ali'nin ise ağır yaralandığını belirtti.



Komşuların yangını söndürmek için yaptığı müdahalelerin yetersiz kaldığı, olay yerine geç gelen itfaiye ekiplerinin ise alevleri güçlükle kontrol altına aldığı kaydedildi.



Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.