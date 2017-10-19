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Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Terör saldırısından sonra Mogadişu stadyumunda düzenlenen protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan anıldı.

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Başkent Mogadişu'daki Banadir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan binlerce kişi, Eş-Şebab terör örgütüne tepki gösterdi.

Stadyumu dolduran binlerce kişi, Türkiye'ye 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla teşekkür etti.

 

 

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