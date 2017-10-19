Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları
Terör saldırısından sonra Mogadişu stadyumunda düzenlenen protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan anıldı.
Başkent Mogadişu'daki Banadir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan binlerce kişi, Eş-Şebab terör örgütüne tepki gösterdi.
Stadyumu dolduran binlerce kişi, Türkiye'ye 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla teşekkür etti.
Terör saldırısı sonrası Türkiye’nin yardımı unutulmadı. Mogadişu Stadyumu'nda Erdoğan sevgisi böyle yankılandı https://t.co/VjAo7uHydv pic.twitter.com/1ioG1qwsgg— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 18 Ekim 2017
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