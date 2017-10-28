Somali'den Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

Somali Başbakanı Hassan Ali Khayre, Somali'nin Türkiye ile uzun vadeli stratejik partner olduğunu belirterek, "Ülkede enerji, sağlık, altyapı öncelikli olmak üzere, hemen her alanda yatırım ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hassan Ali Khayre ve beraberindeki heyet, TMB Başkanı ve DEİK Başkan Yardımcısı Mithat Yenigün'ü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Yenigün başkanlığında, Türk müteahhitlik firmaları ve diğer özel sektör temsilcilerinin katılımıyla çalışma yemeği düzenlendi.

Açıklamada, Türkiye ile Somali arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, gelecek dönemde mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, müteahhitlik sektöründe kurulabilecek iş birliklerin ve atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Somali ve Türkiye'nin uzun vadeli stratejik partner olduğunu vurgulayan Khayre, ülkede enerji, sağlık, altyapı öncelikli olmak üzere hemen her alanda yatırım ihtiyacının bulunduğunu aktardı.

"Somali'ye yatırım yapmak için en uygun zaman." ifadesini kullanan Khayre, her türlü desteği hükümet olarak vermeye hazır bulundukları Türk firmalarını ve iş adamlarını Somali'ye yatırım yapmaya davet etti.