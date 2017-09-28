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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi: 4 ölü

Başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 kişi öldü.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da Hamr Ceceb Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında park halindeki otomobil infilak etti.

En az 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, yaralılar da var. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, sağlık ekipleri ise ölü sayısının 8 olduğunu aktardı.

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