Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi: 4 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da Hamr Ceceb Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında park halindeki otomobil infilak etti.

En az 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, yaralılar da var. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, sağlık ekipleri ise ölü sayısının 8 olduğunu aktardı.