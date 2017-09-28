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Son dakika: Madrid metrosunda silah sesleri

İspanyol basını Madrid metrosunda silah seslerinin duyurduğunu aktardı. Polis olay yerine hareket etti. İki metro hattında ulaşım durduruldu. İncelemeler sürüyor.

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Madrid kentindeki bir metro istasyonunda silah sesleri duyuldu. Görgü tanıkları tarafından ilk gelen fotoğraf;

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