Son dakika: Madrid metrosunda silah sesleri
İspanyol basını Madrid metrosunda silah seslerinin duyurduğunu aktardı. Polis olay yerine hareket etti. İki metro hattında ulaşım durduruldu. İncelemeler sürüyor.
Madrid kentindeki bir metro istasyonunda silah sesleri duyuldu. Görgü tanıkları tarafından ilk gelen fotoğraf;
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