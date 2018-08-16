Soul efsanesi Aretha Franklin yaşamını yitirdi

Bir yıldır kanser tedavisi gören Aretha Franklin, Detroit'teki evinde hayatını kaybetti.

Şarkıcının basın danışmanı Gwendolyn Quinn AP’ye haberi doğrulayarak, “Perşembe sabahı Detroit’teki evinde 9:50’de hayatını kaybetti.” dedi.

Aretha Franklin'in pankreas kanseri nedeniyle son 4 ayda 28 kilo verdiği sosyal medyada yer almıştı.

Sanatçı bugüne kadar 75 milyon plak ve cd satarak birçok rekora imza atmıştı.