Soul efsanesi Aretha Franklin yaşamını yitirdi
18 Grammy ödülü sahibi, soul efsanesi Aretha Franklin, 76 yaşında hayata veda etti. “Think,” ″I Say a Little Prayer” ve “Respect” gibi şarkılarla tarihe geçen ünlü şarkıcı kanser tedavisi görüyordu.
Bir yıldır kanser tedavisi gören Aretha Franklin, Detroit'teki evinde hayatını kaybetti.
Şarkıcının basın danışmanı Gwendolyn Quinn AP’ye haberi doğrulayarak, “Perşembe sabahı Detroit’teki evinde 9:50’de hayatını kaybetti.” dedi.
Aretha Franklin'in pankreas kanseri nedeniyle son 4 ayda 28 kilo verdiği sosyal medyada yer almıştı.
Sanatçı bugüne kadar 75 milyon plak ve cd satarak birçok rekora imza atmıştı.
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