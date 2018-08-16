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Soul efsanesi Aretha Franklin yaşamını yitirdi

18 Grammy ödülü sahibi, soul efsanesi Aretha Franklin, 76 yaşında hayata veda etti. “Think,” ″I Say a Little Prayer” ve “Respect” gibi şarkılarla tarihe geçen ünlü şarkıcı kanser tedavisi görüyordu.

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Bir yıldır kanser tedavisi gören Aretha Franklin, Detroit'teki evinde hayatını kaybetti.
 
Şarkıcının basın danışmanı Gwendolyn Quinn AP’ye haberi doğrulayarak, “Perşembe sabahı Detroit’teki evinde 9:50’de hayatını kaybetti.” dedi.
 
Aretha Franklin'in pankreas kanseri nedeniyle son 4 ayda 28 kilo verdiği sosyal medyada yer almıştı. 
 
Sanatçı bugüne kadar 75 milyon plak ve cd satarak birçok rekora imza atmıştı.

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