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Sovyet yapımı tankın içinden 2,3 milyon euro değerinde altın çıktı

İngiliz makine meraklısı, 30 bin sterlin karşılığında satın aldığı Sovyet yapımı tankın yakıt deposunda stoklanmış onlarca kilo altın buldu.

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İngiliz The Sun gazetesi, 55 yaşındaki Nick Mead adlı İngiliz koleksiyoncunun restore etmek amacıyla 30 bin sterlin karşılığında satın aldığı T-54 Sovyet tankının yakıt deposunda her biri yaklaşık 5 kilogram ağırlığında toplam 5 külçe altın bulduğunu aktardı. Ortaya çıkan hazinenin yaklaşık 2,3 milyon euro değerinde olduğu belirtiliyor.
 
İngiltere'nin Helmond kentinde yaşayan ve koleksiyonunda 150 adet askeri donanım bulunan Nick Meed, tankın yakıt deposunda buldukları altının Körfez Savaşı sırasında Kuveyt'te savaşan Iraklı askerler tarafından saklanmış olabileceğini öne sürdü.

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