Sovyetler Birliği'nin eski lideri Gorbaçov'dan korkutan uyarı: Tek hamle yarım kıtayı tahrip edebilir

Time dergisine konuşan Mihail Gorbaçov, önemli uyarılarda bulundu. Yeni bir silahlanma yarışının olduğunu ifade eden Gorbaçov, bu yıkıcı yarışın durdurulması gerektiğini söyledi. Gorbaçov, "Bugün dünya, sorunlarla dolup taşıyor. Politikacıların kafası karışık görünüyor ve kayba uğruyor. Fakat bugün, siyasetin ve yeni silahlanma yarışının karşısında daha acil bir sorun yok. Bu yıkıcı yarışın durdurulması ve tersine çevrilmesi bizim öncelikli hedefimiz olmalı" dedi.

"Mevcut durum çok tehlikeli"

Ülkelerin askeri harcamalarında artış olduğuna dikkat çeken Gorbaçov, "Daha çok asker, tank ve zırhlı personel taşıyıcıları Avrupa'ya getiriliyor. NATO ve Rusya bir mesafeden konuşlandırılmış, şimdi birbirlerine daha yakın duruyorlar, boş yere ateş ediyorlarmış gibi. Devlet bütçeleri, insanların toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ederken, askeri harcamalar da artıyor. Paranın yıkıcı gücü kitlesel imha silahlarıyla karşılaştırılabilir olan gelişmiş silahlar için kolayca bulunabilir; Tek hamle yarım kıtayı tahrip edebilir. Politikacılar ve askeri liderler giderek daha da savaşıyor ve savunma öğretileri daha tehlikeli hale geliyor. Yorumcu ve TV şahsiyetleri, karanlık koroda yer alıyor. Her şey, dünya savaşa hazırlanıyormuş gibi görünüyor" dedi.