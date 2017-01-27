Sovyetler Birliği'nin eski lideri Gorbaçov'dan korkutan uyarı: Tek hamle yarım kıtayı tahrip edebilir
Dağılan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın savaşa hazırlandığını söyleyerek 'Paranın yıkıcı gücü kitlesel imha silahlarına aktarılıyor. Tek hamle yarım kıtayı tahrip edebilir. Politikacılar ve askeri liderler giderek daha da savaşıyor ve savunma öğretileri daha tehlikeli hale geliyor. Yorumcu ve TV şahsiyetleri, karanlık koroda yer alıyor. Her şey, dünya savaşa hazırlanıyormuş gibi görünüyor' dedi.
Time dergisine konuşan Mihail Gorbaçov, önemli uyarılarda bulundu. Yeni bir silahlanma yarışının olduğunu ifade eden Gorbaçov, bu yıkıcı yarışın durdurulması gerektiğini söyledi. Gorbaçov, "Bugün dünya, sorunlarla dolup taşıyor. Politikacıların kafası karışık görünüyor ve kayba uğruyor. Fakat bugün, siyasetin ve yeni silahlanma yarışının karşısında daha acil bir sorun yok. Bu yıkıcı yarışın durdurulması ve tersine çevrilmesi bizim öncelikli hedefimiz olmalı" dedi.
"Mevcut durum çok tehlikeli"
Ülkelerin askeri harcamalarında artış olduğuna dikkat çeken Gorbaçov, "Daha çok asker, tank ve zırhlı personel taşıyıcıları Avrupa'ya getiriliyor. NATO ve Rusya bir mesafeden konuşlandırılmış, şimdi birbirlerine daha yakın duruyorlar, boş yere ateş ediyorlarmış gibi. Devlet bütçeleri, insanların toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ederken, askeri harcamalar da artıyor. Paranın yıkıcı gücü kitlesel imha silahlarıyla karşılaştırılabilir olan gelişmiş silahlar için kolayca bulunabilir; Tek hamle yarım kıtayı tahrip edebilir. Politikacılar ve askeri liderler giderek daha da savaşıyor ve savunma öğretileri daha tehlikeli hale geliyor. Yorumcu ve TV şahsiyetleri, karanlık koroda yer alıyor. Her şey, dünya savaşa hazırlanıyormuş gibi görünüyor" dedi.
"Kısır döngüden kurtulmalı"
Bu süreçte politik diyaloğun sağlanmasını gerektiğini ifade eden Gorbaçov, "Ancak bugün, nükleer tehdit bir kez daha gerçek gibi görünüyor. Büyük güçler arasındaki ilişkiler şimdi birkaç yıldır kötüden kötüye gidiyor. Silah kurulması ve ordu-sanayi kompleksi savunucuları ellerini ovuyor. Bu durumdan kurtulmalıyız. Ortak kararlar ve müşterek eylemi amaçlayan politik diyaloğa yeniden başlamamız gerekiyor. Diyaloğun terörle mücadeleye odaklanması gerektiği görüşündeyim. Bu gerçekten önemli, acil bir görevdir. Bir kez daha savaşı önleme, silahlanma yarışını aşamalılaştırma ve silah cephanelerini azaltma üzerinde olunmalıdır. Amaç sadece nükleer silah seviyeleri ve tavanları değil aynı zamanda füze savunması ve stratejik istikrar üzerinde anlaşmak olmalıdır. Modern dünyada savaşlar yasaklanmalıdır, çünkü karşılaştığımız küresel sorunlardan hiçbiri yoksulluk, çevre, göç, nüfus artışı ya da kaynak yetersizliği gibi savaşlarla çözülemez" dedi.
"İlk adım atılmalı"
Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan Gorbaçov, "Nükleer savaşın kabul edilemez olduğuna karar vermesine gdiyen Gorbaçov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine - uluslararası barış ve güvenlik için birincil sorumluluk taşıyan organ - ilk adımı atmaya çağırıyorum. Özellikle, Devlet Başkanları düzeyinde bir Güvenlik Konseyi toplantısında, nükleer savaşın kabul edilemez olduğuna ve asla savaşılmamasına karar veren bir kararı kabul etmesini öneriyorum. Bence böyle bir karar alma girişiminde Donald Trump ve Vladimir Putin - dünyanın nükleer cephanelerinin % 90'ını elinde tutan ve iki tarafın başkanları olan özel bir sorumluluk üstlenmelidir" dedi.
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