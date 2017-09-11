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Soykırım haberleri gelen Mynmar'ı sel vurdu... Budist tapınağı sulara gömüldü

Mynmar'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagoda isimli Budist tapınağı sulara gömüldü.

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Mynmar'ın Magway kentindeki Pakokku bölgesinde bulunan Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagoda isimli Budist tapınağı sular altında kaldı. Aşırı yağışların etkisiyle suların yükselmesinin ardından tapınak yavaş yavaş sulara gömüldü.

Öte yandan Mynmar'ın Arakan bölgesinde ordu ve Budist milislerin Rohingyalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği katliam sonucu 3 bin kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı.

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