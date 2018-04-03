Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

SpaceX Dragon kargo kapsülünü Falcon roketiyle uzaya yolladı

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Dragon kargo kapsülünü Falcon roketiyle uzaya yolladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülün yerel saatle 16.30'da Florida eyaletindeki Cap Canaveral Hava Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.

Çarşamba günü istasyona ulaşması beklenen kargo kapsülünün, UUİ'ye bir robot koluyla kenetlenmesi öngörülüyor.

SpaceX, NASA adına UUİ'ye yaptığı 14. kargo nakliyatı olan seferde kullanılmış bir roket ve kapsül kullandı. Misyonda kullanılan Falcon roketi ve Dragon kapsülü, önceki kargo misyonunda kullanıldıktan sonra Dünya'ya geri dönmüştü.

Şirket roket ve mekikleri yeniden kullanıma sokarak uzay yolculuklarının ve lojistik misyonların maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonunda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı işbirliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu

Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Vahşi doğanın en ölümcül karşılaşmaları

Vahşi doğanın en ölümcül karşılaşmaları

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA