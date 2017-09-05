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Spekülasyonlara konu olan 51. bölge ilk kez görüntülendi

ABD'nin Nevada eyaletinde, UFO ve uzaylılara ilişkin kalıntıların sır gibi saklandığı iddia edilen 51. Bölge ilk kez bu kadar net görüldü.

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ABD'de çeşitli spekülasyonlara konu olan ve UFO'lar ile uzaylıların saklnadığı iddia edilen 51. Bölge ilk kez bir Youtuber tarafından bu kadar yakından ve net olarak görüntülendi.

25 KM MESAFEDEN ÇEKİLDİ

"UFO Speaker" isimli Youtube kanalının sahipleri, görüntüleri çekmek için bir dağa tırmanarak 2438 metre yüksekliğe çıkıldığını ve bu şekilde gizli bir şekilde görüntü alındığını açıkladı.

25 kilometre mesafeden yüksek çözünürlüklü kameralarla yapılan çekimlerde sır gibi saklanan askeri üssü ait görüntüler elde edildi. İnsanların girişini kesinlikle izin verilmeyen ve "uzaylı hapishanesi" olarak iddia edilen bölge 1955 yılında kurulmuştu.

Kendilerini uzaylı avcıları olarak tabir eden Tim ve Tracey Doyla görüntüleri çekmek için uzun bir tırmanış yapmak zorunda kaldı. 'Area 51' hakkında çok sayıda komplo teorisi bulunuyor.Askeri üsse ait görüntülerde çevrede inşa edilen yollarda birçok aracın bölgede bulunduğu görülüyor.

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