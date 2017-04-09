Dünya, kocasının ölümünü canlı yayında öğrenen Hintli spikeri konuşuyor

Hindistan'da Chhattisgarh eyaletinde yayın yapan IBC24 televizyonunun haber spikeri Supreet Kaur canlı haber bültenini sunarken, kanalın bir muhabiri ölümle sonuçlanan bir trafik kazasını anlatmak için canlı yayına bağlandı.

Muhabir kazada ölenlerin isimlerini vermese de Kaur, bazı detaylardan ölenlerden birinin kocası Harsad Kawade olduğunu anladı.

IBC24 televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Ravikant Mittal, Kaur’un kocasının öldüğünü anlaması ardından bir an için sesinin titrediğini fakat kendini toparlayıp haber bülteni sonlanana kadar 10 dakika boyunca haberleri okumaya devam ettiğini söyledi.

Mittal’ın anlattığına göre, canlı haber bülteni biter bitmez Kaur stüdyodan ayrıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Kaur, kazayla ilgili daha fazla detay öğrenmek için önce muhabiri aradı, sonra da olanları anlatmak için ailesini aradı.

IBC24’te 9 yıldan beri çalışan Kaur, Kawade ile bir yılı aşkın süredir evliydi.

Canlı yayında olanların öğrenilmesi sonrası pek çok kişi sosyal medyada, Kaur’u, kocasının ölüm haberini almasına rağmen sakin kalabilmesi ve profesyonelliği nedeniyle övdü.