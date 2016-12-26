Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 16 maç haftasından oluşan ilk bölüm sona erdi. Medipol Başakşehir ilk bölümü lider bitirirken, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise liderin ardından sıralandı.
Spor Toto Süper Lig'de 16 maç haftasından oluşan ilk bölüm sona erdi.
Medipol Başakşehir 36 puanla ilk bölümü lider bitirdi. Beşiktaş 35 puanla ikinci, Galatasaray 33 puanla üçüncü, Fenerbahçe de 31 puanla 4. sırada kaldı.
Ligde 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar:
Adanaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Beşiktaş-Gaziantepspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1
Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 2-0
Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0
Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 5-1
Gençlerbirliği-Bursaspor: 3-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-3
17. hafta maçları
Süper Lig'de 14-15 Ocak 2017'de başlayacak ikinci bölümde, 17. hafta maçları şöyle:
Medipol Başakşehir-Kayserispor
Fenerbahçe-Adanaspor
Atiker Konyaspor-Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor
Gaziantepspor-Antalyaspor
Osmanlıspor-Beşiktaş
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Bursaspor-Trabzonspor
Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor
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