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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 16 maç haftasından oluşan ilk bölüm sona erdi. Medipol Başakşehir ilk bölümü lider bitirirken, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise liderin ardından sıralandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 16 maç haftasından oluşan ilk bölüm sona erdi. 
 
Medipol Başakşehir 36 puanla ilk bölümü lider bitirdi. Beşiktaş 35 puanla ikinci, Galatasaray 33 puanla üçüncü, Fenerbahçe de 31 puanla 4. sırada kaldı.
 
Ligde 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
 
Sonuçlar:
 
Adanaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
 
Beşiktaş-Gaziantepspor: 1-0
 
Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1
 
Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 2-0
 
Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0
 
Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
 
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 5-1
 
Gençlerbirliği-Bursaspor: 3-1
 
Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-3
 
17. hafta maçları
 
Süper Lig'de 14-15 Ocak 2017'de başlayacak ikinci bölümde, 17. hafta maçları şöyle:
 
Medipol Başakşehir-Kayserispor
 
Fenerbahçe-Adanaspor
 
Atiker Konyaspor-Galatasaray
 
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor
 
Gaziantepspor-Antalyaspor
 
Osmanlıspor-Beşiktaş
 
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
 
Bursaspor-Trabzonspor
 
Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor

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