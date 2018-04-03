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Spotify'ın ilk halka arzı başladı

Dijital müzik uygulaması Spotify'ın New York borsasında ilk halka arzı (IPO) başladı.

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Spotify'ın hisse başına değeri 165,90 dolardan arz edilmeye başlarken, referans fiyatına göre yüzde 26 artış gösterdi. 

New York borsası, dün akşam, Spotify hisseleri için 132 dolar referans fiyatı koyduğunu duyurmuştu.

Spotify kurucusu ve Üst Yöneticisi Daniel Ek, dün yaptığı açıklamada, şirketin hisselerinin IPO gününde yüksek fiyattan işlem görmesinin yerine uzun dönemde istikrarlı olmasını umduğunu ifade etmişti.

Ek, açıklamada, Spotify'ın sermaye arttırma amacında olmadığını belirterek, şirketin pay sahiplerinin, ortaklarının ve çalışanlarının hisselerini uzun yıllar rahatça alıp satabileceğini vurgulamıştı.

Şirket, kurulduğu 2008'den bu yana yaklaşık 3 milyar dolar zarar ederken, bunun 1,5 milyar doları geçen sene gerçekleşti. Firma geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar gelir elde etti.

Spotify'ın 2017 sonu itibarıyla 61 ülkede toplam 159 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunurken, bunların 71 milyonunu aylık ücret ödeyen üyeler oluşturuyor.

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