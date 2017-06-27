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Hollanda mahkemesi Srebrenitsa katliamıyla ilgili kendi askerini suçlu buldu

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin öldürülmesinden Hollanda'nın kısmen sorumlu olduğuna hükmetti.

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