Hollanda mahkemesi Srebrenitsa katliamıyla ilgili kendi askerini suçlu buldu
Hollanda'da Yüksek Mahkeme, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin öldürülmesinden Hollanda'nın kısmen sorumlu olduğuna hükmetti.
- AA
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