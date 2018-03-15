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Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena, Müslümanlara yönelik saldırıların ardından koyulan Facebook yasağının derhal kaldırılması talimatını verdi

Sri Lanka'da ay başında Müslümanlara yönelik şiddet olayları üzerine sosyal paylaşım sitesi Facebook'a getirilen yasak kaldırıldı.

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Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, sekreterinin şirket temsilcileriyle görüşmesinin ardından Facebook'a getirilen yasağın derhal kaldırılması talimatını verdi.

Sirisena, Facebook temsilcilerinin, sosyal paylaşım sitesinin uyumu bozacak biçimde kullanılmasına izin vermeyecekleri taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Yasağın kaldırılmasının ardından Sri Lankalılar Facebook hesaplarını yeniden kullanmaya başladı.

Sri Lanka'da cep telefonlarındaki iletişim uygulamaları Viber ve Whatsapp da engellenmiş durumda.

Ülkede Müslümanlara karşı saldırılar, ay başında Sinhala bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölmesi üzerine başlamıştı.

Aşırıcı Budistler, Kandy bölgesinde 2 camiyi ve Müslümanlara ait birçok ev ve dükkanı ateşe vermişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Müslümanların ev ve iş yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle OHAL ilan etmişti. Şiddet olaylarının ardından 81 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini Budist Sinhalalar oluştururken Müslümanların oranı yüzde 9 düzeyinde bulunuyor.

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