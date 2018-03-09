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Sri Lanka ordu komutanı, Budist çetelerin karıştığı şiddet olaylarının kontrol altına alındığını duyurdu

Sri Lanka'nın Kandy bölgesinde Müslümanlara yönelik pazartesi günü başlayan ve 2 kişinin ölümüne neden olan şiddet olaylarının kontrol altına alındığı bildirildi.

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Ordu komutanı Mahesh Senanayake, güvenlik güçlerinin, Budist çetelerin karıştığı şiddet olaylarını kontrol altına almayı başardığını, bugün bölgede iş adamları ve kanaat önderleriyle bir araya geldiğini söyledi.

Senanayake, kurbanların, hedef alındıkları sırada polis ve emniyete bağlı Özel Görev Gücünü olaylara müdahale etmemekle suçladığını belirterek, "Bu doğruysa üzücü. Sokaklarda daha fazla askere sahip olmak zorundayız, güvenlik takviye birliklerle güçlendirildi." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da Müslümanlara karşı saldırılar pazartesi günü Sinhalalı bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine başlamıştı.

Aşırıcı Budistler, Kandy bölgesinde 2 camiyi ve Müslümanlara ait birçok ev ve dükkanı ateşe vermişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Müslümanların ev ve iş yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle geçen salı OHAL ilan etmişti. Şiddet olaylarının ardından 81 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini Budist Sinhalalar oluştururken Müslümanların oranı yüzde 9 düzeyinde bulunuyor.

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