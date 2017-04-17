St. Petersburg saldırısıyla ilgili 1 kişi yakalandı
Moskova'da St. Petersburg saldırısıyla ilgili bir kişi yakalandı.
- star.com.tr
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova yakınlarındaki Odintsovo kasabasında 3 Nisan'da St. Petersburg metro bombalamasının şüpheli organizatörlerinden birini gözaltına aldı. Yakalanan kişinin Orta Asya kökenli 1990 doğumlu Abror Azimov olduğu öğrenildi. Azimov, Moskova'nın Odintsovo bölgesinde yakalandı.
Şahsın üzerinde bir adet el tabancası yakalandı.
St. Petersburg metrosunda, iki istasyonu arasında hareket hâlindeki bir trene düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi yaşamını yitirmişti.
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