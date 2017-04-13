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St. Petersburg'da patlama

Rusya'nın en büyük şehri St. Petersburg'da Çernışevskiy Kütüphanesi'nin yakınında patlama meydana geldi.

  • DHA
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St. Petersburg'da Çernışevskiy Kütüphanesi'nin yakınında patlama meydana geldi. 

Kommersant gazetesi kütüphane yetkililerine dayanarak yaptığı haberde, patlayıcı maddenin 14-15 yaşlarındaki bir gencin elinde patladığı belirtildi. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları genç çocuğun kütüphane yakınlarında elindeki cismi havaya kaldırdıktan sonra patlamanın yaşandığını belirttiler.

 

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