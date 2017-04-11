St. Petersburg'daki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Bortnikov Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, "Operasyonlar ve soruşturma sonucunda 6'sı St. Petersburg ve 2'si Moskova'da bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin hepsi Orta Asya kökenli olduğu saptandı" ifadesini kullandı.

Bortnikov, operasyon sırasında çok sayıda silaha el konulduğunu ve şu anda özel servislerin terör saldırısını organize edenleri aradıklarını belirtti