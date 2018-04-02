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Stockholm Camisi'nin kapısına yine gamalı haç çizildi

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Camisi, bir kez daha ırkçı saldırıya maruz kaldı.

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Stockholm Camisi Yönetimi, yaptığı açıklamada, caminin kapısına gamalı haç çizildiğini belirtti.

İslamofobik ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe daha da arttığına işaret edilen açıklamada, saldırı kınandı.

Cami yönetimi, ''Sorumlu politikacıların saldırıları kınamamaları, ırkçıların Müslüman mabetlerine saldırma özgürlüğüne neden olmadı mı?'' ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.

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