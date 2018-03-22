Stockholm Camisi'nin kapısına gamalı haç çizildi
İsveç’in başkenti Stockholm’de bir cami ırkçı saldırıya hedef oldu.
- AA
Stockholm Camisi yönetiminden yapılacan açıklamada caminin kapısına bir kez daha gamalı haç çizildiği belirtildi.
Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada caminin bu tip ırkçı saldırılara yıllardır maruz kaldığı vurgulanarak ''Cami üyelerimiz ve cemaatimiz, bu tür saldırılardan dolayı son derece tedirgin. Maalesef çok sayıda ırkçı saldırıya uğramamıza rağmen, hükümet İslamofobi ve nefret söylemine karşı bir şey yapamadı.'' ifadeleri kullanıldı.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 2017'de Stockholm Camisi'ne 22 ırkçı saldırı düzenlendi. 2018'nin başından bu yana ise cami, 23 kez saldırganların hedefi oldu.
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