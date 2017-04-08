Stockholm saldırısında tutuklanan şüpheli "Özbekistan" uyruklu
Stockholm´deki dünkü kamyonlu terör saldırısında tutuklanan şüphelinin 'Özbekistan uyruklu' olduğu açıklandı.
- DHA
Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, dün akşam Arlanda Havalimanı yakınlarında yakalanarak tutuklanmasına karar verilen ve saldırıda kullanılan kamyonu kullanan kişi olması çok büyük ihtimal olan kişi "Özbekistan uyruklu." Polis, saldırının şüphelisi olan kişinin uyruğu dışında başka bir bilgi vermedi.
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