Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Stockholm saldırganı DEAŞ destekçisi çıktı

İsveç'in başkenti  Stockholm'de dört kişinin ölümüne neden olan saldırganın DEAŞ destekçisi olduğu ortaya çıktı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün öğleden sonra İsveç'in başkenti Stockholm'ün en kalabalık caddesinde meydana gelen kamyonlu terör saldırısında bir kişi tutuklandı. Adı henüz açıklanmayan 39 yaşında saldırganın Özbekistan uyruklu olduğu ve İsveç'te inşaat işçisi olarak çalıştığı belirtiliyor. 4 çocuk babası zanlının terör örgütü DEAŞ destekçisi olduğu belirtiliyor.

Özbekistan uyruklu kişinin Facebook sayfasında DEAŞ propagandası yaptığı, 2013 yılında düzenlenen Boston Maratonu saldırısını sayfasında paylaştığı ortaya çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA