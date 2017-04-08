Stockholm saldırganı DEAŞ destekçisi çıktı
İsveç'in başkenti Stockholm'de dört kişinin ölümüne neden olan saldırganın DEAŞ destekçisi olduğu ortaya çıktı
Dün öğleden sonra İsveç'in başkenti Stockholm'ün en kalabalık caddesinde meydana gelen kamyonlu terör saldırısında bir kişi tutuklandı. Adı henüz açıklanmayan 39 yaşında saldırganın Özbekistan uyruklu olduğu ve İsveç'te inşaat işçisi olarak çalıştığı belirtiliyor. 4 çocuk babası zanlının terör örgütü DEAŞ destekçisi olduğu belirtiliyor.
Özbekistan uyruklu kişinin Facebook sayfasında DEAŞ propagandası yaptığı, 2013 yılında düzenlenen Boston Maratonu saldırısını sayfasında paylaştığı ortaya çıktı.
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