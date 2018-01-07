Stockholm’de bir metro istasyonun patlama: İki kişi yaralandı
Stockholm’de bir metro istasyonunda gerçekleşen patlama sonrasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
Stockholm’de bir metro istasyonunda gerçekleşen patlama sonrasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Vårby Gård metro istasyonunda gerçekleşen patlamada 60 yaşında bir adam ve 45 yaşında bir kadının yaralandığı duyuruldu.
Stockholm polis departmanından Sven-Erik Olsson yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Patlama, yaralı adam yerden bir cisim aldığında gerçekleşti.” dedi.
İstasyon ve çevresi polis tarafından halka kapatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.