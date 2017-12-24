Sudan Cumhurbaşkanı El-Beşir: Erdoğan, Türkiye'den Sudan'ı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkent Hartum'da yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan'ı ve heyetini ağırladıklarından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Devlet Başkanı El-Beşir, "Sayın Erdoğan, Türkiye'den Sudan'ı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olması hasebiyle tarihi bir gün yaşıyoruz. Aynı zamanda bu büyük heyetin gelişi ile tarihi oldu. Sudan halkı olarak biz Cumhurbaşkanı'nı memnuniyetle karşılıyoruz. Müslümanların zulüm, baskı ve sıkıntılara maruz kaldığı, birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu ziyaret ciddi önem arz ediyor. Bu ziyaret sonrası ilişkilerimizin çok daha güçlü olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ABD uluslararası arenada yalnız kaldı"

Son günlerde İslam dünyasının temel konusu olan ABD'nin Kudüs kararı sonrası başta olmak üzere İslam ülkeleri ve dünya ülkelerinin ABD'yi yalnız bıraktığına vurgu yapan Ömer El-Beşir, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, İslam ümmetini ilgilendiren konularda çaba harcıyor. Bu önemli çabalarının sonuncusu, kendisinin daveti ile Kudüs hakkında gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İstanbul'daki zirvesi. ABD'nin Kudüs kararı sonrası İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede İİT üyesi ülkeler, güçlü bir şekilde karara karşı tavırlarını ortaya koydu. ABD'nin kararına karşı sadece İstanbul'da değil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 14 üyenin desteği ile karara karşı güçlü bir ses ortaya çıktı. Daha sonra ise BM Genel Kurulunda kararın reddine yönelik tasarı üye ülkelerin birçoğunun desteği ile kabul edilerek, karar sonrasına ABD uluslararası arenada yalnız kaldı."

12 alanda anlaşma imzalandı

İki ülke arasında başta siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlar olmak üzere birçok alanı etkileyecek 12 ayrı stratejik alanda anlaşmanın imzalandığını aktaran Sudan Devlet Başkanı El-Beşir, imzalanan anlaşmalar sonrasında Türkiye ile Sudan ilişkilerinin bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde gelişeceğini kaydetti.

Tarihi ziyaret kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Port Sudan kentini ziyaret edeceklerini bildiren El-Beşir, "Tarihi kent Port Sudan, içinde bir çok tarihi mekanı barındırmasının yanı sıra birçok Osmanlı eserini de barındırıyor. Bu tarihi Osmanlı eserleri iki ülke halkı arasındaki köklü ilişkilerin tarihini ve boyutunu ortaya koyuyor. Sudan halkı, son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi çok seviyor. Sudan halkı ayrıca Müslümanların birleşmesini tekrardan çok arzulamaktadır." diye konuştu.