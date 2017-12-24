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Sudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Sudan’ın başkenti Hartum’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapılıyor. Gazetelerde Erdoğan'ın ülkeye ziyareti manşetten verilirken, ülkede bir çok cadde üzerinde posterler asıldı.

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Sudan'ın başkenti Hartum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapılıyor. 
 
 
Hartum Valisi Muhammed Hatim Selman, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağının ineceği Uluslararası Hartum Havalimanı ile konvoyunun geçeceği Afrika ve Nil caddelerinde karşılamaları çağrısında bulundu. 
 
Erdoğan ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'i, "değişim liderleri ve Arap-İslam halklarının sorunlarının destekçileri" olarak nitelendiren Selman, Sudan ve Türk halklarının aynı dini ve ahlaki değerleri paylaştığını belirtti.(Sabah)

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