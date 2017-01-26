Sudan Devlet Başkanı Beşir’den Şia uyarısı
Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir İran’ın nükleer programlarını durdurmasını yineleyerek, Sudan ve Afrika’da ki şiileştirme politikasından vazgeçmesini istedi.
Melik Faysal Hava Okulu’nun 91. Mezuniyet programına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giden Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir “Şark al Awsat” gazetesine açıklamalarda bulundu.
Arap dünyasının şuan ki durumuna değinen Ömer Beşir, “Irak, Suriye, Yemen, Libya ve Somali, Batı’nın ve İran’ın tehdidi altındadır. İran bölgenin demografik yapısını değiştirmek istiyor. Afrika’yı şiileştirme politikasını durdurmalıdır” dedi.
2020’de görev süresi dolacak olan Beşir, anayasal düzenden dolayı tekrar aday olmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.