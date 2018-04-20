Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur görevinden alındı

<p> Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in, İbrahim Ghandur’u Dışişleri Bakanlığı görevinden aldığı belirtildi.</p> <p> Kararnamede Ghandur’un hangi gerekçeyle görevden alındığına dair açıklama yapılmadı.</p>
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