Sudan iki vilayette olağanüstü hal ilan etti
Sudan'ın Kuzey Kordofan ile Kassala eyaletlerinde 6 aylık olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.
- AA
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in çıkardığı kararname ile Kuzey Kordofan ve Kassala eyaletlerinde 6 ay süreliğine olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın, Sudan Meclis Başkanı Danışmanı Abdulmacid Harun'a dayandırdığı haberde, kararnameyi incelemek için yarın parlamentoda bir komisyonun kurulacağı ifade edildi.
Olağanüstü hal kararının iki vilayetteki ruhsatsız silahları toplama faaliyetlerinin tamamlanması amacıyla ilan edildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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